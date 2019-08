Alla Socrates di Sala Consilina corso gratuito di 3 anni per operatore delle lavorazioni artistiche

Parte a settembre alla Socrates di Sala Consilina il corso gratuito per operatore delle lavorazioni artistiche. Il corso avrà una durata di 3 anni e sarà rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti alla data di avvio del percorso formativo) residenti in Campania.

Possono fare domanda giovani inoccupati o disoccupati che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenzia media) oppure, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l’iscrizione ai percorsi triennali di minori stranieri, in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia, è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

Si darà ampio spazio alla formazione di aula e di laboratorio ed al lavoro pratico nei settori, in particolare, delle ceramiche e del legno per il recupero di antichi mestieri, nel rispetto della tradizione e nel solco obbligato dell’innovazione.

Il progetto si svolgerà in collaborazione con una rete di imprese accreditate da Salerno in rete, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, le imprese artigianali delle ceramiche di Vietri e del Vallo di Diano ed il Liceo Artistico dell’Istituto “Pomponio Leto” di Teggiano.

Per tutte le informazioni contattare Socrates al numero 0975/23986 o tramite email attraverso la mail formazionesocrates@gmail.com.

– Paola Federico –