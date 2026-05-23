Ieri si è tenuta nella Sala riunioni “Giambattista Rosa” della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa con i Comandanti delle Polizie Locali dei comuni della provincia di Potenza.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati gli aspetti di interesse riguardanti le misure di prevenzione, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione da parte delle Polizie Locali in merito all’individuazione di persone o situazioni di degrado che possono essere oggetto di tali misure, così come è stato richiesto un attivo coinvolgimento in occasione dell’effettuazione delle operazioni OSCAR, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Parimenti sono stati esaminati gli aspetti salienti dei servizi di vigilanza e controllo degli esercizi pubblici e delle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con specifico riguardo alla verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, trattenimenti pubblici e osservanza delle prescrizioni.

Particolare attenzione è stata dedicata infine alla pianificazione ed attuazione dei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché alle modalità di verifica dell’osservanza dei piani di safety e security.

“L’incontro di oggi – ha sottolineato il Questore Raffaele Gargiulo nel corso del suo intervento – rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le Forze di polizia e le Polizie Locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare l’azione di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale”.