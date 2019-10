Alla presenza del consigliere regionale Cascone consegnati i lavori della S.S.19 tra Pertosa e Caggiano

Si è tenuta questa mattina la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di consolidamento, messa in sicurezza e rifacimento della Strada S.S.19 che attraversa Pertosa e si congiunge con la strada S.S.19 ter a Caggiano.

I lavori inizieranno in questi giorni e saranno realizzati grazie a un finanziamento stanziato dalla Regione Campania.

“Questa strada rappresenta un importante collegamento tra Pertosa e Caggiano e i lavori di messa in sicurezza sono di fondamentale importanza per la viabilità urbana e per favorire il turismo interno – dichiara Michele Caggiano, Sindaco di Pertosa – Durante il rifacimento della strada saranno eseguiti anticipatamente anche i lavori per la posa della rete della fibra ottica come stanno facendo i comuni limitrofi”.

Presenti alla cerimonia Luca Cascone, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania e il parroco di Pertosa don Pasquale Lisa che ha benedetto l’inizio dei lavori.

“La Regione Campania sta realizzando un programma importante per mettere in sicurezza tutte le strade comunali e provinciali del territorio campano, con un investimento di circa 600 milioni di euro – conclude il consigliere regionale Luca Cascone – Interventi come questi servono a rendere più sicura la mobilità degli studenti, lavoratori e soprattutto facilitano il turismo commerciale”.

Cascone ha anche annunciato che entro il prossimo anno inizieranno i lavori per rispristinare la viabilità sul tratto di S.S. 19 delle Calabrie nel Comune di Auletta colpito dalla frana il 23 gennaio del 2014.

– Rosanna Raimondo –