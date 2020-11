Alla Padulfer eccezionale Black Friday con tante offerte per l’edilizia da non lasciarsi sfuggire

Anche alla Padulfer, nota azienda che produce e commercializza materiali per l’edilizia, si può approfittare del Black Friday con offerte speciali. Inoltre per tutto il mese di novembre su tutti gli ordini c’è il trasporto a domicilio gratuito in tutto il Vallo di Diano in assoluta sicurezza.

Tra le offerte da non lasciarsi sfuggire CVR INTOCEM i4 fibrato, intonaco di sottofondo fibrato a base di calce idrata e cemento per esterni e interni, a 1,69 euro + iva (minimo 10 pezzi), silicone PATTEX a 1,55 euro + iva, Vetromattone Bormioli trasparente ondulato a 2 euro + iva (minimo 6 pezzi).

Nell’azienda, fondata 40 anni fa da Enrico Macrì e portata avanti dal giovane figlio Francesco, sono diversi i servizi offerti alla clientela e i tecnici esperti sono a completa disposizione per consulenze, sopralluoghi e preventivi gratuiti. Le imprese che scelgono Padulfer godono inoltre del vantaggio importante di rivolgersi ad un solo fornitore che non è soltanto un magazzino ma affianca l’attività o il privato per un’azione ottimale, dalla gestione alla scelta dei materiali.

A breve sarà disponibile il sito e-commerce per ordinare e ricevere tutto a domicilio in giornata.

Padulfer si trova in Contrada Sant’Antuono nella Zona Industriale di Polla. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0975/375113 – 331/7582887 o scrivere a padulfersrl@gmail.com.

