Cerchi un luogo dove rifornirti di specifici prodotti agricoli, articoli per il fai da te e il pellet? La Nuova Casa dell’Agricoltore in via Limite del Pozzo ad Atena Lucana è il posto giusto.

L’attività, fondata da oltre 40 anni, da due anni è magistralmente diretta da Angelo e Francesca che insieme ad uno staff qualificato sono pronti a rispondere a tutte le esigenze della clientela. Nati come negozio per l’agricoltura, sia a punto fisso che ambulante, inizialmente si occupavano della vendita di piantine a strappo, semi per foraggio, viti, concimi ed alberi da frutto. Con il passare del tempo il punto forte sono diventate le piantine in polistirolo e le piante da fiori.

La Nuova Casa dell’Agricoltore ha anche una gamma di prodotti propri come il pomodoro Angelo, il pomodoro Antonio, il pomodorino Biagino, il peperone di Avigliano, il corno di capra di Teggiano e le spille caggianesi.

E’ possibile inoltre trovare un vasto assortimento di pellet, mangimi per tutti gli animali e un vasto assortimento di legumi. Sono rivenditori autorizzati di “Il giardino delle meraviglie” e “NaturDOG” mangime cani.

Negli ultimi due anni sono stati inseriti prodotti come la pasta artigianale D’Aniello di Gragnano tagliata a mano, la pasta Antonio Amato, frutta di stagione, frutta secca, aglio, origano e cipolle locali, un assortimento di casalinghi, altri prodotti alimentari e la terra cotta di Giffoni lavorata a mano.

Nel periodo invernale c’è un vasto assortimento di alici e baccalà.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13 e dal 1° luglio al 30 settembre il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.30. Per restare sempre aggiornati sulle novità e le offerte è possibile seguire la pagina Facebook e Instagram.

