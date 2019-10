Alla Metasport di San Rufo il primo incontro del ciclo di riunioni “Guidare ascoltando”

Lo sport affiancato all’educazione dei genitori per aiutare i figli in età infantile e adolescenziale a sviluppare una personalità armoniosa e serena.

E’ questo l’intento della Metasport di San Rufo, che ha organizzato un ciclo di incontri dal titolo “Guidare ascoltando“. Grazie all’iniziativa del Direttore Metasport Donato Alberico e all’ausilio del Counselor ed insegnante di Mindfulness Gianluca De Lauso, i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano i corsi presso il Centro Spotivo Meridionale hanno potuto confrontarsi con gli operatori Metasport sulle modalità di affiancamento dei propri figli nella gestione della loro personalità tramite l’attività di coaching.

In questo primo incontro, che si è svolto ieri a San Rufo presso la sede Metasport, molta attenzione è stata posta sulle emozioni dei più piccoli e sul modo di veicolare le stesse affinchè i bambini possano sviluppare nel corso degli anni un’indole equilibrata.

“In questo nuovo contesto – è stato il commento del Direttore Donato Alberico – abbiamo vissuto, entrando in empatia con i ragazzi e i genitori, tutte le reazioni conseguenti alle relazioni che si sono attivate per effetto della nuova esperienza che li vedeva coinvolti. Reazioni per la maggior parte di tipo emotivo che scaturivano in seguito al rapporto con gli istruttori, gli assistenti, i compagni di corso. Abbiamo visto soprattutto come il sopraggiungere di una forte emozione possa essere limitante nella pratica sportiva“.

L’ascolto dei figli, però non deve essere passivo, bensì “un ascolto attivo come mezzo per pervenire ad una maggiore conoscenza dell’altro – ha concluso Alberico – e analizzeremo nel corso di questi incontri diverse regole per l’ascolto attivo“.

Durante l’appuntamento i bambini hanno potuto svolgere attività di nuoto e animazione.

– Maria De Paola –