Alla Curcio Trasporti di Polla la manifestazione “Optifuel Challenge” dedicata alla guida razionale

Si è svolta oggi, presso l’azienda Curcio Trasporti e Servizi di Polla, la seconda tappa di “Optifuel Challenge 2019” e “Vinco. Sicuro!”. La manifestazione, organizzata da Federservice e Renault Trucks Italia, ha lo scopo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale, la guida razionale e il benessere della persona.

Diverse aziende di trasporti del Sud si sono sfidate nella prova in strada e in aula per individuare il miglior eco-driver e per aggiudicarsi il titolo di “Azienda sicura 2019”. Durante la prima prova, le otto squadre, su tre veicoli Renault Trucks T model, hanno affrontato un percorso di 45/50 minuti per verificare la gestione di una guida sicura ed economica. In aula i partecipanti hanno dovuto rispondere ad alcune domande riguardanti la conoscenza del veicolo, delle normative, dell’uso del tachigrafo e su come mantenere in salute il corpo.

“Per noi è un onore ospitare questa manifestazione – commenta l’amministratore delegato dell’azienda Giuseppe Curcio – L’evento è finalizzato ad esaltare i conducenti. Questa è una professione impegnativa e non un mestiere, una professione di assoluto rispetto e d’importanza strategica per il Paese. Aiutateci a farvi e farci apprezzare dal sistema e dalla società civile”.

Presenti anche i rappresentanti di Federservice, Daniele Di Ubaldo e Patrizia Amaducci di Federtrasporti e il sindaco di Polla Rocco Giuliano.

E’ stato possibile effettuare dei controlli alla vista, elettrocardiogrammi e i presenti hanno avuto modo di fare degli esercizi pensati per trascorrere la pausa di guida in maniera salutistica.

I quattro migliori driver selezionati si sfideranno nella finale nazionale che si terrà a settembre a Roma. Il vincitore assoluto del concorso affronterà una sfida a livello internazionale.

