Alla Concessionaria Cosilinauto imperdibili sconti e promozioni sulla gamma dell’usato

Imperdibili le promozioni della Concessionaria Cosilinauto che riparte omaggiando tutti i suoi clienti con un buono di 1000 euro da spendere su tutta la gamma usato.

Basta iscriversi CLICCANDO QUI e scaricare il coupon entro il 31 maggio. Approfitta degli esclusivi vantaggi con 1000 euro di extra sconto su tutto l’usato non in promozione fino al 31 maggio 2020.

Inoltre a maggio Cosilinauto riparte da zero con un’eccezionale offerta su Panda, Tipo e Lancia: zero interessi, zero anticipo e zero pensieri per chi vuole cambiare auto con la formula “USATO GARANTITO”.

Fino al 31 maggio da Cosilinauto Fiat Panda 1.2 69cv Lounge MY 2019 a 165 euro al mese (OPTIONAL: radio usb, 5° posto, Bluetooth, Doc ricarica multimediale usb e comandi al volante); Lancia New Y 1.2 69CV Gold MY 2019 a 183 euro al mese (OPTIONAL: sensori di parcheggio, comandi al volante, interno alcantata, 5° posto, radio touch bluetooth, doc ricarica multimediale usb); Fiat Tipo sw MY 2019 a 208 euro al mese.

Su tutte le auto in promozione Cosilinauto include la consegna a domicilio, il passaggio di proprietà, il veicolo sostitutivo, la garanzia 24 mesi e il tagliando.

Per maggiori informazioni o richiedere un preventivo telefonare al numero 0975/072191 – 0971/1902193. Cosilinauto si trova in via Fontanelle a Sala Consilina e in via dell’Edilizia a Potenza.

