Alessandra Amoroso nel Vallo di Diano. Un’elegante sosta al Grand Hotel Osman di Atena Lucana

Negli ultimi giorni la nota e apprezzata cantante Alessandra Amoroso ha fatto tappa nel Vallo di Diano e ha così potuto apprezzarne le eccellenze dal punto di vista ricettivo e gastronomico.

L’artista, infatti, è stata accolta dal Grand Hotel Osman di Atena Lucana, che di recente ha cambiato gestione ed è guidato da Nino Petrizzo con la collaborazione di uno staff altamente professionale. La cantante di origini pugliesi ha dormito in una delle eleganti camere dell’Osman, noto per la sua sontuosità e per la calda accoglienza oltre alla particolare attenzione riservata ai desideri espressi dagli ospiti che lo scelgono come meta delle loro vacanze o semplicemente per trascorrere una notte rilassante all’insegna del lusso.

Felici i titolari e il personale del Grand Hotel Osman che hanno potuto conoscere di persona uno dei talenti più apprezzati nel panorama musicale nazionale e soprattutto amato dai giovanissimi. Alessandra, infatti, ha posato in foto proprio con le giovani figlie del titolare della struttura, che così hanno potuto abbracciare la loro beniamina.

Ricordiamo che proprio ieri sera la Amoroso si è esibita in concerto al Palasele di Eboli nel corso di una tappa del “10 Tour 2019”, la nuova tournée della cantante pugliese nei palazzetti dello sport italiani per la presentazione dal vivo del suo ultimo album di inediti, “10”, pubblicato alla fine dello scorso anno.

– Chiara Di Miele –