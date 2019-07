E’ ritornato tra i banchi del Consiglio comunale di Albanella Pasquale Mirarchi, che nello scorso mese di giugno era stato sospeso dalla carica dal Prefetto di Salerno. Quest’ultimo ha revocato la sospensione e così Mirarchi, candidato alla carica di primo cittadino nell’ultima tornata elettorale, potrà tornare a sedere nel consesso civico.

Ricordiamo che l’amministratore, che guidava la lista “ViviAmo Albanella”, era stato sospeso in seguito al suo arresto avvenuto proprio durante la campagna elettorale.

Mirarchi era stato arrestato a poche ore dalle elezioni perchè trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa durante una perquisizione degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno all’interno della sua abitazione e di un’azienda di sua proprietà.

Di recente la misura degli arresti domiciliari è stata revocata e l’uomo è stato sottoposto al solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Al suo posto, in qualità di supplente, era subentrata in Consiglio Chiara Aufiero, primo consigliere non eletto.

– Chiara Di Miele –

