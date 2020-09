Albanella: il sindaco Rosolino Bagini ritira le dimissioni

Il sindaco di Albanella Rosolino Bagini ritira le sue dimissioni dalla carica di primo cittadino. Con una nota indirizzata al segretario comunale Bagini revoca, dunque, le dimissioni protocollate lo scorso 18 agosto.

“Quello che mi induce a fare un passo indietro – afferma – sono le numerose attestazioni di stima ricevute, gli incoraggiamenti a proseguire lungo la strada intrapresa unitamente al sostegno di tutta la maggioranza“.

“Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi – continua – ci attendono impegni durissimi e faticosi, primo tra tutti il mantenimento di equilibri di bilancio che una distratta gestione ha rischiato di compromettere. Questioni importanti e irrisolte ereditiamo dal passato, questioni che ora non possono non avere ricadute sull’azione di questa Amministrazione e che non possono essere cancellate con un tratto di penna“.

Bagini ha infine promesso ai propri cittadini impegno “per il futuro così come fatto fin’ora. Non un euro più del dovuto sarà richiesto”.

– Paola Federico –