Alba violenta a Marina di Camerota, 34enne di Sala Consilina aggredito in strada. Ricoverato in ospedale

Attimi di tensione questa mattina in via Bolivar a Marina di Camerota. Intorno alle sei infatti R.G., un 34enne di Sala Consilina, è stato aggredito durante una rissa scoppiata all’improvviso in una delle strade centrali del centro turistico.

Il 34enne sembra sia stato raggiunto da un’auto con a bordo due persone mentre si stava recando a lavoro. Dopo una furiosa lite, secondo quanto raccontato da qualche passante, è stato colpito alla testa probabilmente da una bottiglia.

Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118. L’uomo è stato subito trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa delle numerose ferite riportate. Sconosciuta la prognosi.

Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione guidati dal Maresciallo Francesco Carelli che nelle prossime ore stabiliranno l’esatta dinamica degli avvenimenti.

– Maria Emilia Cobucci –