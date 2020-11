Al via #Pollainforma, il servizio Whatsapp dell’Amministrazione per comunicare con i cittadini

L’Amministrazione comunale di Polla, nell’ambito delle iniziative volte al potenziamento ed al miglioramento dell’informazione alla cittadinanza, ha attivato nuovi servizi oltre a quelli già esistenti volti ad informare ulteriormente ed in maniera più diretta la comunità. Il Comune ha attivato due nuovi strumenti per avvicinare sempre di più i cittadini all’Amministrazione comunale, fornendo uno strumento di comunicazione potente, facile, flessibile e al passo coi tempi: l’App e il servizio di comunicazione mediante Whatsapp denominato #PollaInforma.

Obiettivo principale dell’APP è il miglioramento della comunicazione tra cittadini e istituzioni, grazie alla facilità di reperire ogni tipologia di informazione. Il singolo cittadino avrà la possibilità di mettersi in comunicazione con l’Amministrazione comunale, inviando segnalazioni oppure ricercando informazioni utili. L’App “Comune di Polla” è facilmente scaricabile dagli store Android ed Apple e, una volta installata, consente di ricevere in automatico notifiche sulle tematiche più importanti per la comunità. Il servizio è gratuito.

Di notevole rilevanza è anche il nuovo servizio inerente la messaggistica istantanea che offre, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, informazioni mediante l’invio di messaggi Whatsapp concernenti comunicazioni di natura istituzionale sui seguenti argomenti:

info meteo e viabilità : informazioni sulle problematiche derivanti da fenomeni meteorologici per come segnalati all’Ente dagli Uffici preposti, e su disposizioni in ordine alla viabilità sulle strade comunali;

: informazioni sulle problematiche derivanti da fenomeni meteorologici per come segnalati all’Ente dagli Uffici preposti, e su disposizioni in ordine alla viabilità sulle strade comunali; cultura e società : informazioni su eventi e manifestazioni previsti sul territorio comunale o comunque interessanti il territorio comunale; • SCUOLA: informazioni relative ai servizi di assistenza scolastica;

: informazioni su eventi e manifestazioni previsti sul territorio comunale o comunque interessanti il territorio comunale; • SCUOLA: informazioni relative ai servizi di assistenza scolastica; tributi : informazioni su eventuali scadenze per pagamenti, presentazione domande, ecc. relative ai tributi comunali;

: informazioni su eventuali scadenze per pagamenti, presentazione domande, ecc. relative ai tributi comunali; bandi e lavori pubblici : informazioni varie relativi a bandi e gare;

: informazioni varie relativi a bandi e gare; Comune: informazioni istituzionali varie di interesse generale. Il servizio verrà erogato unicamente per informazioni istituzionali e di utilità per il Cittadino.

L’utente che vuole avvalersi del servizio dovrà effettuare la registrazione compilando l’apposito modello scaricabile direttamente QUI.

Il Comune di Polla provvede ad inviare agli utenti registrati al Servizio uno o più messaggi Whatsapp per segnalare le informazioni o le notizie di particolare interesse riguardanti l’attività amministrativa e le informazioni di pubblica utilità. Il servizio costituisce un elemento per rafforzare la partecipazione e la trasparenza dell’attività amministrativa.

– Paola Federico –