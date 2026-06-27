Ci sono estati che si ricordano per sempre, fatte di risate, nuove amicizie, giochi all’aria aperta e avventure da raccontare. È proprio da questa idea che nasce il Centro Estivo 2026 organizzato dalla Insieme Società Cooperativa Sociale, un luogo dove ogni bambino potrà vivere un’esperienza ricca di emozioni, creatività e divertimento.

Il tema scelto per questa edizione è “C’era una volta… un’estate di storie, emozioni e meraviglie”, un viaggio nel fantastico mondo delle fiabe che accompagnerà i bambini per tutta la durata del Centro Estivo. Ogni settimana sarà un nuovo capitolo da vivere insieme, tra castelli incantati, principesse, cavalieri, maghi, draghi e creature fantastiche che prenderanno vita attraverso il gioco, la fantasia e la partecipazione attiva di tutti.

Il cuore del progetto sarà il teatro, inteso come strumento educativo capace di valorizzare la creatività, favorire la socializzazione e sviluppare l’espressività di ogni bambino. Attraverso laboratori teatrali e di narrazione i partecipanti saranno coinvolti nella costruzione di uno spettacolo finale, realizzato passo dopo passo durante l’estate. Non si tratterà soltanto di preparare una rappresentazione ma di vivere un percorso fatto di collaborazione, immaginazione, ascolto reciproco e scoperta dei propri talenti.

Accanto al teatro ogni giornata sarà arricchita da laboratori creativi, attività musicali, giochi sportivi, esperienze all’aria aperta, letture animate e tante proposte pensate per stimolare curiosità, autonomia e spirito di gruppo. Ogni attività sarà progettata per offrire ai bambini occasioni di crescita in un ambiente sereno, inclusivo e accogliente, dove imparare divertendosi sarà la parola d’ordine. Non mancheranno momenti dedicati alla scoperta del territorio. Durante il Centro Estivo saranno organizzate uscite ed esperienze all’esterno e, con cadenza settimanale, verrà proposta un’escursione facoltativa con costo aggiuntivo. Le uscite saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti, così da permettere ai bambini di condividere nuove avventure anche oltre gli spazi del Centro.

Il Centro Estivo si svolgerà presso il Plesso scolastico di Viscigliete a Sala Consilina dal 1° luglio all’11 agosto e dal 17 agosto al 31 agosto, dal lunedì al venerdì. Le famiglie potranno scegliere tra la frequenza dalle 8.30 alle 13.00, senza servizio mensa, oppure dalle 8.30 alle 15.30, comprensiva del pranzo, così da rispondere alle diverse esigenze organizzative. L’iniziativa è rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, residenti, ai quali sarà data priorità, e non residenti.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e potranno essere effettuate compilando il modulo online disponibile CLICCANDO QUI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Insieme Soc. Coop. Sociale al numero 351 3594512 oppure scrivere all’indirizzo info@soccoopinsieme.it.

Quest’estate non sarà semplicemente un periodo di vacanza, ma un’occasione per crescere, condividere, immaginare e creare insieme. Perché ogni fiaba inizia con un “C’era una volta…”, ma i ricordi più belli continuano a vivere ben oltre l’ultima pagina.