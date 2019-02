Al via lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo la S.P. 135 nel comune di Battipaglia

Lunedì 4 marzo il settore Viabilità della Provincia di Salerno inizierà le operazioni relative ai lavori di ripristino della pavimentazione stradale avvallata lungo il tratto di Strada Provinciale 135 ricadente nel territorio del comune di Battipaglia.

“Proseguono gli interventi – dichiara il Presidente Michele Strianese – di messa in sicurezza e manutenzione della nostra rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno in tutto il territorio provinciale. Ora è il momento della SP 135 a Battipaglia nel tratto dal km 6+400 al km 8+000 ca. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità“.

– Paola Federico –