Questa mattina è stato presentato il progetto di ricerca-azione GenerAzione CreAttiva, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e finanziato dalla Regione Campania. Le finalità sono sviluppare competenze creative e promuovere pratiche innovative di cittadinanza attiva grazie a tre percorsi laboratoriali gratuiti: “La voce del quartiere – Il cortometraggio”, “Ritmi di cittadinanza – Urban music e canzone d’autore” e “Fotoracconto civico – Narrare attraverso le immagini”.

“Attraverso i linguaggi della creatività, dalla musica all’audiovisivo fino alla fotografia – ha dichiarato l’assessora alle Politiche giovanili Fiorella Zabatta – il progetto offre strumenti concreti per esprimere visioni, raccontare i territori e rafforzare la partecipazione civica dei giovani. Non si tratta solo di un percorso formativo, ma di una vera azione di ricerca e sperimentazione sociale che mette in rete università, istituzioni e mondo creativo, valorizzando i talenti e trasformando le idee in progettualità capaci di incidere sulle comunità locali”.

L’iniziativa, a partire da un’indagine empirica sulle forme contemporanee di partecipazione giovanile e sul ruolo dei linguaggi creativi nella sfera pubblica in Campania, offre strumenti concreti per esprimere idee, raccontare i territori e attivare processi di cambiamento culturale e sociale.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico “Misure per i Giovani – Interventi di ricerca-azione (DGR n. 528/2022)”.

I laboratori sono rivolti a 60 giovani tra i 18 e i 35 anni, con priorità per gli studenti iscritti presso Università, Accademie e Conservatori della Campania, ma aperti anche a giovani NEET – non inseriti in percorsi di studio o lavoro e motivati a intraprendere un’esperienza formativa e creativa. Il bando di selezione per candidarsi ai laboratori è disponibile nella homepage del sito del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II (www.scienzesociali.unina.it).

Le modalità di partecipazione sono descritte nell’avviso pubblico di selezione per l’ammissione ai laboratori del progetto consultabile QUI

Le attività sono completamente gratuite. Per informazioni scrivere a infogiovani@unina.it