Sarà attivo dalla prossima settimana il servizio di telemedicina presso l’Ambulatorio Virtuale di Comunità situato in via dell’Osservatorio a Caggiano che consente di effettuare visite specialistiche a distanza, riducendo spostamenti e tempi di attesa, in collaborazione con l’Asl Salerno e i volontari della GOPI Protezione Civile.

Attraverso questo servizio sarà possibile effettuare televisite specialistiche in numerose branche della medicina, tra cui Allergologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Diabetologia, Dislipidemia e dismetabolismo, Ematologia, Endocrinologia, Epatologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Medicina interna, Medicina trasfusionale, Nefrologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Nutrizione artificiale domiciliare, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia, Pediatria, Pneumologia, Psichiatria, Reumatologia e Terapia del dolore.

Si può possibile prenotare la televisita tramite CUP o presso le farmacie abilitate e bisogna chiamare il Call Center CUP allo 089 2875028 o inviare una mail all’indirizzo telemedicina.prenota@aslsalerno.it

Una volta prenotata la prestazione, la televisita potrà essere effettuata collegandosi al Portale del Cittadino con SPID, CIE o Tessera Sanitaria oppure con il supporto degli operatori.

Per facilitare l’accesso al servizio sono state installate anche apposite indicazioni di segnaletica stradale per raggiungere più facilmente l’Ambulatorio Virtuale di Comunità.

La telemedicina permette di effettuare anche visite di controllo e aggiornamenti del piano terapeutico in tempi più rapidi, senza costi aggiuntivi e con maggiore comodità per i cittadini.

“Un ulteriore passo avanti per rafforzare i servizi sanitari di prossimità e avvicinare sempre più la sanità ai cittadini” sono le parole dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina.