Al via la raccolta giocattoli di Solidarietà Nazionale Salerno per la “Befana Tricolore”

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la sezione salernitana di Solidarietà Nazionale, in collaborazione con l’Associazione Evita Peron, partecipa alla “Befana Tricolore” con la raccolta di giocattoli ed articoli per l’infanzia su tutto il territorio nazionale.

Lo rende noto il responsabile regionale di Solidarietà Nazionale Campania, Vincenzo Baffa, affermando che le donazioni, fino al 31 dicembre, si potranno fare contattando l’apposita pagina facebook e che i prodotti saranno ritirati a domicilio dai volontari che operano sull’intero territorio provinciale.

Centri di raccolta sono già attivi a Salerno, San Valentino Torio, Battipaglia, Eboli, Olevano sul Tusciano, Postiglione, Altavilla Silentina e Roccagloriosa.

Con questa simbolica iniziativa i militanti di Solidarietà Nazionale Salerno sperano di sensibilizzare la popolazione affinché tutti contribuiscano, nel loro piccolo, ad allietare il Natale dei giovani connazionali in difficoltà.

– Antonella D’Alto –