Nell’anno che celebra il 133° anniversario della propria fondazione, il “Circolo Sociale Carlo Alberto 1886“, in partnership con la Banca Monte Pruno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Comunità Montana Vallo di Diano e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padula, promuove la 10^ edizione del Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea, denominato “Scorci di Padula“, finalizzato alla scoperta degli angoli più suggestivi della cittadina attraverso l’interpretazione pittorica dei partecipanti.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere e divulgare l’Arte della pittura e di richiamare a Padula artisti per ritrarre dal vivo gli “scorci” del paese, far rivivere la memoria storica all’interno delle sue tradizioni e mettere in risalto le bellezze naturali, gli angoli più suggestivi e caratteristici della cittadina, sede della famosa “Certosa di San Lorenzo”, il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte, la Casa-Museo “Joe Petrosino”, il “Sacrario dei Trecento”, il trecentesco “Convento di San Francesco”, il Museo Multimediale.

Il Concorso è aperto, indistintamente, a tutti gli artisti, professionisti e dilettanti di ogni ordine e grado, senza limiti di età e di nazionalità. Le migliori opere selezionate dalla Giuria, verranno così premiate: 400 euro al 1° classificato, 250 euro al 2°, 150 euro al terzo classificato.

Inoltre, verranno assegnati ben cinque premi speciali:

Premio Banca Monte Pruno, 350 euro;

Premio Tubifor, 250 euro;

Premio Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 250 euro;

Premio Comunità Montana Vallo di Diano, 250 euro;

Premio Città di Padula – Assessorato alla Cultura, 250 euro.

Per ogni ulteriore informazione contattare i numeri telefonici 388/4713198 e 388/7410991.

La premiazione si svolgerà domenica 28 luglio, alle ore 20.30 in Piazza Umberto I a Padula.

– Paola Federico –