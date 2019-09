Al via il 6 settembre a Sapri #SenzaZucchero, un caffè con il sindaco Gentile per uno scambio di idee

Prenderà il via il 6 settembre “SenzaZucchero”, l’iniziativa ideata dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, che mette in stretto contatto proprio il primo cittadino con la comunità saprese.

Gentile si presenterà a casa di tutti coloro i quali ne faranno richiesta, per uno scambio di idee o per parlare di critiche, chiarimenti e proposte. Sarà un momento in cui sia le domande che le risposte saranno senza mezzi termini.

Prendere parte dell’iniziativa è molto semplice: basta mandare un messaggio privato alla pagina Facebook “SenzaZucchero” o al 335/6694866 in cui dovrà essere indicato il proprio nome, cognome, numero di telefono e indirizzo.

Il sindaco Gentile dedicherà ad ogni incontro mezz’ora e ci potrà confrontare su problemi, opportunità, iniziative e suggerimenti.

