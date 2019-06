Al via il 29 giugno alla Metasport di San Rufo il torneo di IV categoria di tennis

Tutto pronto alla Metasport di San Rufo per il torneo di IV categoria di tennis.

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo Meridionale, in via Camerino, dal 29 giugno al 7 luglio ed è organizzata in collaborazione con la Banca Monte Pruno e la Federazione Italiana di Tennis (FIT).

Si tratta di un torneo maschile, singolare e doppio, su superficie di gioco in terra rossa.

Le iscrizioni possono essere effettuate entro domani, venerdì 28 giugno. Per informazioni rivolgersi ai numeri di telefono 0975/385074 e 345/7038104.

– Paola Federico –