Al via dal 5 marzo la nuova rubrica “In salute: consigli utili” a cura della dottoressa Monica T. Gallo

Prende il via da giovedì 5 marzo la nuova rubrica di Ondanews dal titolo “In salute: consigli utili” a cura della dottoressa Monica T. Gallo di Teggiano.

La dottoressa Gallo fornirà ad ogni appuntamento utili e preziosi consigli sul rapporto tra salute e farmaci, offrendo risposte ai vari dubbi che puntualmente si pone chiunque si trovi alle prese con una patologia e l’utilizzo e l’assunzione di un determinato medicinale. I consueti appuntamenti con i consigli della professionista valdianese saranno, inoltre, adeguati alla stagione e ai malanni presenti nei differenti periodo dell’anno.

Nata in Canada e cresciuta a Teggiano, la dottoressa Gallo, dopo la laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche conseguita presso l’Università Federico II di Napoli, si è trasferita a Roma per amore e avendo lavorato sempre a contatto con il pubblico grazie alla sua attività di famiglia ha deciso di svolgere la professione di farmacista per sua dedizione al consiglio e al rapporto con la gente. Svolge il suo lavoro con amore e passione in una rinomata farmacia romana.

Appuntamento, dunque, con la nuova rubrica “In salute: consigli utili” per giovedì 6 marzo su Ondanews.

– Chiara Di Miele –