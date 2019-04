Al via a Sanza il bando per partecipare al concorso “Comune Fiorito, profumo di lavanda”

Dopo il grande successo dello scorso anno che ha portato il Comune di Sanza ad essere premiato a livello nazionale ed insignito del titolo di Comune Fiorito, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, promuove la II edizione del concorso “Comune Fiorito, profumo di lavanda”, inserito nella manifestazione nazionale Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2019 nella categoria comuni fino a 5mila abitanti, con la finalità di coinvolgere i cittadini nella valorizzazione e abbellimento del paese con allestimenti floreali.

Al Concorso “Comune Fiorito, profumo di lavanda” possono partecipare gli abitanti, i residenti e domiciliati a Sanza. Il Concorso è rivolto ai cittadini, ma anche ad associazioni ed attività commerciali e la partecipazione è gratuita. Prevede l’allestimento di balconi, terrazzi, finestre, angoli, muri, portoni e zone adiacenti alle proprie abitazioni con composizioni vegetali in vaso, in fioriera o piantati. Sono esclusi fiori e piante finti.

Ogni partecipante dovrà far pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 15 maggio la domanda di adesione al bando all’Ufficio Protocollo. La domanda deve indicare: nome, cognome, residenza, contatto mail e telefonico e ubicazione della composizione verificabile (indirizzo, n° civico). I criteri principali di aggiudicazione del Premio sono la qualità della decorazione floreale, quantità della decorazione floreale, trattamento e manutenzione del verde pubblico, sensibilizzazione dei cittadini, attività didattiche e iniziative di animazione legate al tema fioritura, cura del verde, degli alberi e dell’ambiente naturale.

Il Comune provvederà alla composizione di una giuria tecnica, composta da un architetto, da un bambino (fino a 10 anni), da un “nonno” indicato dal locale Circolo degli anziani, da due rappresentanti dell’Amministrazione comunale, da un esperto fotografo. La commissione giudicatrice, entro il 10 giugno, effettuerà una visita ispettiva dell’abitazione, luogo, piazza, area, oggetto del concorso. Il partecipante sarà avvisato telefonicamente della data di verifica. Successivamente la Commissione si riunirà e stilerà una graduatoria provvedendo alla identificazione dei primi dieci concorrenti valutando le decorazioni floreali per l’attribuzione dei punteggi.

Entro il 20 giugno l’Amministrazione provvederà ad inviare materiale fotografico relativo a piazze, edifici e balconi abbelliti dal concorso “Comune Fiorito, profumo di lavanda”, per concorrere alla sezione: Premio “Casa fiorita” (un nominativo per Comune), alla sezione Premio “Partecipazione dei cittadini”. La classifica comunale del Premio verrà resa nota entro il 31 luglio.

Successivamente sarà predisposta un’iniziativa pubblica per le premiazioni durante il mese di agosto. I vincitori saranno inoltre avvisati del risultato e dunque del giorno e dell’ora della premiazione. La classifica dei primi tre verrà comunicata a Enti, mass media e stampa a scopo promozionale del territorio. Al premio comunale, seguirà la consegna dei premi e dei riconoscimenti, in autunno, del Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2019. Premiazione che avverrà nel corso di una cerimonia nazionale, destinata a dare all’iniziativa del Concorso un rilievo mediatico. Per informazioni scrivere a Comune di Sanza, Assessorato alle Politiche Sociali, Piazza XXIV maggio n° 1, 84030.

– Annamaria Lotierzo –