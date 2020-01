Al via a San Giovanni a Piro il concorso letterario “Racconti nella storia” dell’associazione Controluce

L’Associazione Culturale “Controluce” di San Giovanni a Piro indice la prima edizione del premio “Teodoro Gaza – Racconti nella storia“, un concorso letterario gratuito per opere inedite.

L’associazione nasce dal desiderio di una visione culturale che sia umana e condivisa. I soci fondatori sono partiti dalle singole esperienze, come fruitori ed estimatori del patrimonio di bellezza e sapere, per arrivare ad una dimensione propositiva di quelle esperienze, con l’obiettivo di una crescita partecipata.

“Proprio in quest’ottica è nata l’idea di un premio letterario – afferma Costanza Florimonte, Presidente dell’associazione – che si radichi nella storia, in particolare quella comunitaria ed europea, dalla grande narrazione sino all’esplorazione di episodi e accadimenti meno conosciuti, della storia locale e nazionale. ‘Racconti nella storia’ è questo: un modo per riconoscersi e dare attenzione significativa a ciò che ci accomuna come individui e come cittadini. L’esercizio della memoria storica è fondamento della crescita e del progresso dell’individuo e della comunità“.

Il concorso consiste nella produzione di un racconto breve in lingua italiana sul tema “La permanenza della Storia“. E’ aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri e saranno ammesse al concorso opere inedite che traggano ispirazione da vicende e personaggi della storia locale e nazionale. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo tramite email all’indirizzo controluce.associazione@gmail.com o a mezzo posta alla sede dell’Associazione Controluce (via Lungomare Marconi, 48 – 84070 San Giovanni a Piro), riportando la dicitura “Partecipazione al Concorso Letterario 2020”. Il concorso avrà due sezioni: una per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e una per gli adulti.

La cerimonia di premiazione si terrà il 25 aprile presso la sede della biblioteca comunale “Teodoro Gaza” a San Giovanni a Piro.

– Paola Federico –