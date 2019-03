Al via a Camerota i lavori di messa in sicurezza della strada che costeggia il Mingardo

È partito questa mattina il terzo intervento lungo la strada che costeggia la spiaggia del Mingardo e la Cala del Cefalo di Camerota, dove il mare ha aggredito la carreggiata sud.

Lungo il tratto di strada interessato dai lavori si viaggia su una sola corsia con senso unico alternato da un impianto semaforico.

“Si tratta di interventi sulla S.R. ex S.S. 562 nel Comune di Camerota – dichiara il presidente della Provincia, Michele Strianese – Sono lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante il ripristino della mantellata a valle, il cui importo del finanziamento ammonta a 38.187,07 euro“.

“È mia premura – continua Strianese – dedicare particolare attenzione a tutta l’area del Mingardo, ripristinando e mettendo in sicurezza strade che necessitavano interventi da anni, sono lavori di miglioramento della sicurezza e per l’aumento di resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. La Provincia è vicina alle nostre comunità, in tutto il territorio. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti fondamentali dei cittadini, quindi considero la mobilità sicura senza dubbio una delle priorità di questa Amministrazione”.

Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta non ha mancato di ringraziare tutti gli uffici interessati, il Presidente della Provincia Strianese, il vicepresidente Carmelo Stanziola, il dirigente Domenico Ranesi e l’Amministrazione comunale al completo.

– Paola Federico –