Al suo rientro trova i ladri in casa a Potenza. Anziana donna picchiata e derubata

Aumenta sempre di più la preoccupazione a Potenza in materia di sicurezza. Dopo la rapina alle Poste di via Verrastro e l’uomo arrestato per un tentativo di rapina ieri in una tabaccheria di via Parigi, ha scosso in città la notizia che riguarda un’anziana donna che ha scoperto i ladri in casa ed è stata derubata, immobilizzata su una sedia e picchiata.

È successo in pieno giorno nella centrale via Due Torri, a pochi passi dal centro storico del capoluogo lucano. Quando l’anziana è rientrata a casa due uomini stavano mettendo a soqquadro la casa. Dopo averla immobilizzata, i due, forse supportati anche da altre persone all’esterno, sono riusciti a dileguarsi e a far perdere ogni traccia.

A dare l’allarme al 113 i vicini di casa, che hanno soccorso la donna. Ma è servito comunque l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso che hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasferirla al “San Carlo” per ulteriori accertamenti a seguito delle ferite riportate e per lo stato di shock. La donna non è in pericolo di vita, ma molto scossa per quanto accaduto.

Il tutto è accaduto in un palazzo già in passato oggetto di furti. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile di Potenza.

– Claudio Buono –