Al “San Carlo” di Potenza l’impegno per la salute dei cittadini prosegue con due nuovi appuntamenti dedicati alla prevenzione: il primo sullo screening per l’epatite C, sabato 14 giugno, e l’altro sui disturbi dell’olfatto, lunedì 16 giugno.

Lo annuncia il direttore generale Giuseppe Spera evidenziando come “questi nuovi open day, con visite e screening gratuiti, dimostrano la volontà di fornire strumenti concreti per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere. Si inseriscono nel calendario di iniziative ‘Il San Carlo torna in centro’ avviate con successo nelle settimane precedenti, grazie alla collaborazione e alla dedizione del personale sanitario delle tante unità operative coinvolte”.

Il primo appuntamento, fissato per sabato 14 giugno, dalle ore 9 alle 13.30, nei locali situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza, è dedicato alla prevenzione dell’infezione da virus C. L’iniziativa è rivolta a persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni, prevede 20 visite, condotte da medici e infermieri dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del “San Carlo” che, attraverso un finger test rapido e indolore ed esami diagnostici, quali ecografia addominale ed elastometria epatica, possono identificare precocemente l’eventuale presenza del virus.

E in occasione dell’avvio della campagna nazionale “Mettiamoci il naso” dedicata ai pazienti con disturbi dell’olfatto, il “San Carlo” organizza un open day, in programma lunedì 16 giugno, dalle ore 9 alle 13:30, sempre nei locali situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza.

“Sono previste 18 visite gratuite dedicate a persone dai 14 anni in su. Lo screening si basa su una visita otorinolaringoiatrica completa di rinoscopia nasale ed endoscopia nasale e su un test valutativo della capacità olfattiva, validato a livello nazionale dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale”.

Si potrà prenotare su www.ospedalesancarlo.it/open-day