Aperte le iscrizioni al corso serale dell’Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “A. Sacco” di Sant’Arsenio.

Il corso riguarda i settori di Sala e Vendita ed Enogastronomia.

Il percorso di studi è attivo dall’anno scolastico 2019/2020. Infatti la prima classe che si è formata per entrambi i percorsi ha portato proficuamente a termine il primo anno del triennio.

Il corso serale costituisce un’importante opportunità per chi lavora e consente di conseguire in soli tre anni competenze ampiamente richieste dal mercato del lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’istituto in Via Florenzano 4 a Sant’Arsenio o telefonare allo 0975/396108

