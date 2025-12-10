Prendersi cura di sé anche durante la malattia, ritrovare un gesto di normalità, riconoscersi ancora come donna e come persona. Nasce da questo bisogno profondo il progetto di estetica solidale promosso dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, che porta all’interno del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno un servizio dedicato alle donne in terapia oncologica.

L’iniziativa prende forma grazie alla disponibilità volontaria di un’estetista che ha scelto di mettere gratuitamente a disposizione la propria professionalità per offrire momenti di cura estetica, dalla sistemazione delle unghie ai trattamenti per la pelle, alle pazienti oncologiche ricoverate o in cura. Un gesto che assume un valore profondo nel percorso di chi affronta terapie invasive e complesse.

“Questo progetto nasce dall’ascolto – spiega Tiziana Iervolino, presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli – perché chi vive la malattia oncologica spesso ci racconta non solo la sofferenza fisica, ma anche quella legata alla perdita della propria immagine, della propria femminilità, del riconoscersi allo specchio. Prendersi cura di sé non è un fatto superficiale: è dignità, è identità, è resistenza”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione Arcobaleno Marco Iagulli, da anni attiva accanto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, con progetti che mettono al centro non solo la cura clinica ma anche il benessere psicologico ed emotivo della persona.

Un valore sottolineato anche dal professor Carmine Selleri, primario dell’Unità Operativa di Ematologia del Ruggi: “La qualità della cura passa anche dall’attenzione alla persona nella sua interezza. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare l’autostima delle pazienti, migliorano l’approccio alle terapie e creano un clima di umanizzazione delle cure che è parte integrante del percorso di guarigione”.

Il progetto di estetica solidale rappresenta così un ulteriore tassello della rete di prossimità e umanità che l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli continua a costruire accanto ai pazienti, dentro e fuori l’ospedale.