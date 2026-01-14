Si amplia il menù del ristorante “Il Ritrovo”, presso l’Hotel Villa Venus di Atena Lucana, che introduce la pizza a padellino.

Si tratta di un tipo di pizza tradizionale napoletana, caratterizzata da una cottura in una piccola padella di ferro, solitamente di forma rotonda e con i bordi alti. Più piccola della classica pizza, quella cotta nel padellino ha solitamente una pasta più corposa e croccante.

Il ristorante “Il Ritrovo” combinando tradizione e innovazione offre ai suoi clienti una pizza a padellino autentica, preparata con ingredienti freschi e di alta qualità, offrendo una selezione di gusti differenti.

“Venite a scoprire la nostra pizza a padellino e assaporate il vero gusto di Napoli. Siamo sicuri che vi piacerà!” fanno sapere dal ristorante.

Prenota il tuo tavolo telefonando allo 0975 71128 per vivere un’esperienza culinaria unica e deliziosa.

