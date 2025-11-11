Al ristorante “Il Ritrovo” ad Atena Lucana una promozione sulle cene aziendali. Prenota entro il 10 dicembre
Il ristorante “Il Ritrovo”, presso l’Hotel Villa Venus ad Atena Lucana, offre una promozione speciale per le cene aziendali di fine anno.
Le aziende possono prenotare la propria cena di gruppo, godere di un menù personalizzato e usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo finale.
Il menù, creato su misura per le esigenze e i gusti dei commensali, sarà da accordare con lo staff del ristorante. Tra le proposte le classiche portate di terra e i più ricercati gusti di mare, combinati sapientemente per deliziare ogni palato.
Per usufruire della promozione le prenotazioni devono essere effettuate entro il 10 dicembre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare “Il Ritrovo” al numero 0975/71128.
