Importante riconoscimento per il Maggiore Domenico Martino, comandante della Polizia Locale di Vietri di Potenza, insignito dal “Premio POL” edizione 2021, un riconoscimento al merito che il comitato scientifico di POL Italia assegna a personalità che si sono distinte per la loro attività. Il Maggiore Martino da alcuni anni è al comando della Polizia Locale di Vietri, ma contestualmente anche ai comandi di Lagonegro, Gioia Tauro e Rosarno. E proprio in terra calabrese, a Cosenza presso il Teatro Rendano, ha ricevuto il premio nell’ambito dell’ottava edizione del meeting nazionale di Polizia Locale.

Insieme al Maggiore Martino, il premio Pol 2021 è stato consegnato anche a personalità scelte da un comitato scientifico appositamente costituito, che si sono distinte particolarmente nei propri rispettivi ambiti di operatività nel 2021. Tra questi anche il Capitano Ultimo Sergio De Caprio, il network LaC che ha ricevuto il riconoscimento consegnato all’editore Domenico Maduli, il professor Gianluigi Greco dell’Università della Calabria, il dottor Sisto Milito componente della task force dell’Asp per il contrasto alla pandemia e coordinatore delle Usca e il dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Calabria, il dottor Fortunato Varone.

“Faccio le mie congratulazioni – ha dichiarato il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano – al Comandante Domenico Martino, esempio di grande professionalità. Per la comunità di Vietri di Potenza è un orgoglio averlo alla guida della nostra Polizia Locale”.

Al Maggiore Martino è stata consegnata una statuetta che è ispirata all’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, celebre disegno che rappresenta l’uomo nelle sue proporzioni perfette e armoniose. Il Maggiore Martino aveva già ricevuto il premio nel 2019, a seguito dell’arresto di un latitante. Un intenso lavoro quello portato avanti dal Comandante della Polizia Locale di Vietri di Potenza, premiato per professionalità, senso del dovere e capacità operativa.