Al Liceo Classico di Sala Consilina un convegno sull’oncologia pediatrica e la prevenzione

Nella mattinata di oggi si è tenuto, presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone”, nel plesso del Liceo Classico, il convegno, organizzato in collaborazione con il Lions Club – Sala Consilina Vallo di Diano e il Comune di Sala Consilina, dal titolo “Incontriamo i giovani sui temi dell’oncologia pediatrica, i corretti stili di vita, la salute e la prevenzione“.

Ai saluti iniziali della prof.ssa Maria Carmela Plaitano, in rappresentanza della Dirigenza Scolastica del “Cicerone”, hanno fatto seguito quelli del sindaco Francesco Cavallone, del dott. Massimo Burzo, presidente Lions Club – Sala Consilina Vallo di Diano, e della dott.ssa Carmela Fulgione, presidente della IV Circoscrizione. All’evento, moderato dal dott. Vincenzo Garofalo, hanno preso parte, in qualità di relatori, la dott.ssa Maddalena Casale e il prof. Silverio Perrotta, entrambi provenienti dal Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e il prof. Antonio Marte, docente di Urologia pediatrica presso la Federico II di Napoli.

Gli interventi si sono incentrati su vari aspetti del tema trattato, in particolare sull’importanza della prevenzione della malattia, a cominciare dai corretti stili di vita, e della donazione del sangue per malattie quali la leucemia e la talassemia. Un contributo è giunto anche da un gruppo di allievi del Liceo Classico, guidati dal prof. Carmine Pessolano, che in apertura dei lavori hanno proposto all’attenzione dei presenti semplici e diretti quesiti con efficaci risposte.

Grandi l’interesse e il coinvolgimento manifestati dai ragazzi delle classi coinvolte, sia nel corso degli interventi che in fase di dibattito conclusivo.

– Paola Federico –