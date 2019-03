Al Grand Hotel Osman festa di 18 anni con l’esclusivo “Casinò Party” organizzato da Marianna Cafaro

Festeggiare il raggiungimento della maggiore età al Casinò, tra roulette, fiches e carte da gioco, in un ambiente raffinato dove nulla è lasciato al caso. Così è stato realizzato ieri sera il sogno di un neo diciottenne che, accompagnato da familiari e amici, ha celebrato i suoi 18 anni al Grand Hotel Osman di Atena Lucana con uno speciale “Casinò Party”.

La riproduzione all’interno dell’Osman di un vero e proprio Casinò, grazie all’attenzione per ogni minimo dettaglio, è stata ideata da Marianna Cafaro, wedding & event planner molto nota nel Vallo di Diano e non solo, che, come sempre, ha curato la realizzazione dell’evento prestando attenzione ai particolari e mostrando talento e singolare fantasia oltre che una spiccata creatività. Si tratta di una tematica mai sperimentata finora nel territorio e che ha lasciato piacevolmente stupiti gli ospiti del giovanissimo festeggiato, Domenico Trotta.

Il party a tema Casinò è tra i più eleganti e originali proposti in zona. Sono stati installati diversi tavoli da gioco che sono stati aperti dal momento dell’accoglienza fino al taglio della torta. Ad ogni tavolo un croupier professionista ha gestito il gioco con grande professionalità. All’ingresso, invece, gli invitati sono stati accolti dalle slotgirls, ragazze con abiti a tema che hanno consegnato fiches e dollari personalizzati.

Soddisfatti per la riuscita sorpresa sia i titolari del Grand Hotel Osman, sempre attenti alle esigenze della clientela e pronti ad esaudire qualsiasi tipologia di richiesta, che Marianna Cafaro, felice per aver realizzato il sogno del festeggiato. Una sinergia speciale quella tra l’Osman e la event planner che ha permesso di mettere in piedi un evento davvero esclusivo.

Presente per l’occasione anche “Dream Motion – Auto da cerimonia”.

Un’idea particolare, dunque, per celebrare il compleanno in un ambiente elegante che permette di sentirsi come in un vero e proprio Casinò e trascorrere una serata indimenticabile.

– Chiara Di Miele –

Foto Rosciano Brothers