Al Festival Teatrale Santarsenese domani in scena la compagnia “Teatro Officina Padula”

E’ in programma per domani la nona serata della 7^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese“. In scena, alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale “G. Amabile”, la Compagnia Teatrale “Teatro Officina Padula” di Padula con “L’abbadante r’ Scepp’ Andonio“, libero adattamento di un testo di Carmelo Zurlo.

Ambientata ai giorni nostri, racconta, in maniera semiseria, i problemi che sorgono in una famiglia quando un suo componente è affetto da una malattia grave come la demenza senile. La necessità di assistenza e di presenza costante, che questo tipo di disturbo richiede, è causa di vivaci e talvolta ripetitive discussioni tra i figli dell’ammalato; la gestione delle risorse economiche e il quotidiano problema di chi dovrà accudire l’anziano genitore, sono il motivo centrale della commedia. Dal suo canto, e nonostante le dosi massicce di farmaci che gli vengono somministrate, il comportamento dell’anziano, conseguente alla sua malattia, non aiuta a rendere tranquilla l’atmosfera di casa. Solo alla fine della storia, gli interessati troveranno una soluzione che sembra essere la migliore possibile per l’equilibrio dell’intero nucleo familiare. Nel finale, le amare riflessioni dei figli, su quella che sarà, fra qualche anno, la qualità dell’assistenza agli anziani non autosufficienti.

Il Festival è organizzato dall’Associazione culturale “Sant’Arsenio – Ieri, oggi e domani“.

– Paola Federico –