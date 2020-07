Un voucher da 15mila euro per il WiFi gratis è stato assegnato dall’Unione Europea al Comune di Sant’Arsenio.

Grazie a questa somma sarà possibile realizzare degli hot-spot per l’accesso libero alla rete internet in diversi punti del territorio comunale.

“È un’operazione a costo zero per le casse comunali – rivendica il sindaco Donato Pica – perché la somma erogata è sufficiente a coprire integralmente i costi di istallazione della tecnologia. Grazie all’altro progetto governativo per la copertura della fibra ottica, il cui cantiere è quasi ultimato, Sant’Arsenio potrà avvalersi di tecnologie di connessione di primissimo livello in grado di sostenere la crescita economica, professionale e culturale di tutti i soggetti pubblici e privati residenti sul suolo comunale“.

WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa. Offre ai Comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15mila euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all’interno dei comuni che non sono già dotati di un’hotspot Wi-Fi gratuito.

– Paola Federico –