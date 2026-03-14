Il Comune di Caggiano ha ottenuto un importante finanziamento di 1.000.000 di euro dal Ministero dell’Interno per un intervento di messa in sicurezza dell’area in frana “Pastino – Pietra Grossa”.

Nel caso specifico, il finanziamento consentirà di intervenire su un’area interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, con opere finalizzate alla stabilizzazione e alla prevenzione di ulteriori criticità, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

E’ stato possibile ottenere il finanziamento anche grazie al precedente contributo di oltre 300mila euro destinato alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, con relative indagini geologiche e geognostiche, che ha permesso al Comune di candidare l’intervento e partecipare al bando.

“Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali per il lavoro tecnico e amministrativo svolto con competenza e determinazione che ha reso possibile raggiungere questo importante traguardo per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Modesto Lamattina – Continuiamo a lavorare con impegno per la sicurezza del territorio e lo sviluppo di Caggiano”.

Il contributo rientra nelle risorse previste dall’art. 1, comma 139, della Legge 145/2018, che sostiene gli investimenti degli enti locali per la messa in sicurezza del territorio.