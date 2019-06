Al Comune di Caggiano il premio “European Public Sector Award” per le buone pratiche in ambito pubblico

Un importante riconoscimento per il Comune di Caggiano, che si è aggiudicato il premio “European Public Sector Award 2019”. Il premio Europeo per le Pubbliche Amministrazioni (EPSA) che si sono distinte per il loro operato è organizzato e gestito dall’European Institute of Public Administration (EIPA), il più importante centro europeo di apprendimento e di sviluppo per il settore pubblico.

Su circa 50 Enti selezionati, 3 sono italiani tra cui il Comune di Caggiano. I progetti presentati dalle Amministrazioni sono valutati da esperti che conferiscono il Certificato di buona pratica agli Enti vincitori.

In questa edizione sono state premiate le Amministrazioni Pubbliche, che hanno raggiunto risultati concreti e che si sono dimostrate adeguate nel rispondere efficacemente alle sfide del settore pubblico.

“Il Comune di Caggiano è stato premiato per aver contribuito alla nascita e crescita della Società Consortile Asmel, la prima Centrale di Committenza di rilievo nazionale di proprietà dei Comuni associati, che permette agli Enti locali di governare gli appalti in completa autonomia. Grazie al lavoro di trasparenza svolto in questi anni l’Asmel si è distinta per le buone pratiche nella categoria ‘sovralocale e locale’ – dichiara Giovanni Caggiano, Presidente di Asmel – Per noi è una grande soddisfazione questo riconoscimento europeo, soprattutto dopo aver affrontato con molti sacrifici le ultime vicende che hanno coinvolto la società consortile”.

Il Best Practice Certificate verrà consegnato al Comune di Caggiano il prossimo novembre a Maastricht durante una cerimonia a cui prenderanno parte tutti gli Enti vincitori.

– Rosanna Raimondo –