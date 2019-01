Nelle prossime domeniche di gennaio si terranno gli Open Day dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, per consentire agli allievi delle classi terze delle scuole d’istruzione secondaria di primo grado e alle loro famiglie di visitare aule, laboratori, biblioteche e conoscere l’offerta formativa dei vari indirizzi del Cicerone (sia curricolare extracurricolare), le attività ASL e i molteplici servizi a supporto degli studenti.

Domani, domenica 13 gennaio, l’evento si terrà in tutti i plessi tranne che nel Liceo Classico, mentre nelle successive due domeniche le “porte aperte” comprenderanno i plessi al completo, ovvero Liceo Classico ( in via Matteotti), ITIS, IPSIA, CAT e IPSASR (in via Pisacane).

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cicerone” propone, infatti, un’offerta formativa ampia e varia, che spazia dal Liceo Classico (tradizionale oppure con potenziamento in inglese o in matematica per le prime due classi), agli Istituti Tecnici (ITIS – ad indirizzo: elettronico ed elettrotecnico; informatico e telecomunicazioni; sistema moda; ITG-CAT – Istituto Tecnico per Geometri, Costruzioni Ambiente e Territorio, con sezione serale), a quelli Professionali (IPSIA – Istituto Professionale Industria e Artigianato; IPSASR – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Appuntamento dunque con gli Open Day del “Cicerone”, domenica 13, 20 e 27 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00. per scoprire le tante opportunità di formazione offerte ai giovani.

– Paola Federico –