Al Centro Analisi Biochimica test sierologici per il Covid-19. Richiedi il preventivo per la tua azienda

Al Centro Analisi Biochimica al via i test sierologici per il Covid-19.

Nelle sue sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia saranno effettati test sierologici quantitativi e, vista l’imminente riapertura di tante attività sono previsti dei pacchetti specifici per i dipendenti delle aziende, oltre che per famiglie e privati.

A differenza dei tamponi, che servono ad individuare la presenza del virus all’interno delle mucose respiratorie, il test sierologico racconta la storia della malattia, ovvero individua gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al Coronavirus.

Nei laboratori Biochimica verranno svolti test sierologici quantitativi che sono molto più precisi rispetto a quelli rapidi e si effettuano con un semplice prelievo del sangue. Questo tipo di test è consigliato su pazienti potenzialmente esposti al contagio o nel caso di soggetti che hanno manifestato sintomi trascurabili o addirittura sono risultati asintomatici. Il test ricerca gli anticorpi IgG e IgM, che vengono prodotti dal Covid-19.

Per prenotare il test sierologico basta contattare il numero 373/7832999, anche via WhatsApp. Si potrà anche richiedere un preventivo in quanto per le aziende il costo del test è modulato sul numero dei dipendenti.

– Paola Federico –