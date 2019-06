Al Centro Analisi Biochimica per tutto il mese di giugno screening sulle malattie renali

Continuano con successo, al Centro Analisi Biochimica del dott. Virginio Albanese, le campagne di prevenzione dallo slogan “La linea giusta è prevenire“.

Per tutto il mese di giugno, presso le sedi di Padula, Atena Lucana ed Olevano sul Tusciano, è possibile effettuare uno screening sulle malattie renali con un controllo dell’emocromo, azotemia, creatinina, filtrato glomerulare, uricemia, esame chimico fisico delle urine, sodio, potassio, fosforo, cloro, calcio e cistatina C.

A parlarne è il dottore Domenico Rubino, Primario del Reparto di “Urologia” dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

“I reni – afferma il dottore Rubino – sono organi gemelli situati nel retroperitoneo con funzione di depurazione del sangue. La sintomatologia delle malattie renali è subdola, in quanto la patologia si presenta quando il danno renale è già in un stadio avanzato. Si stima che ogni anno circa 9mila persone manifestano una patologia renale. Pertanto un’azione preventiva tramite semplici analisi del sangue è di fondamentale importanza per una diagnosi precoce della patologia. In accordo alle ultime linee guida per la valutazione e gestione della malattia renale, il Centro Analisi Biochimica propone i classici marcatori di funzionalità renale come creatinina, azotemia, filtrato glomerulare, elettroliti, esame urina ed in aggiunta il dosaggio della Cistatina C, indicatore dimostratosi altamente specifico in quanto indipendente da fattori quali massa muscolare, sesso ed età“.

La Società Italiana di Nefrologia consiglia, inoltre, di integrare il controllo periodico di questi esami diagnostici con il monitoraggio frequente della pressione arteriosa ed eventualmente una consulenza specialistica.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0975-74208 (sede di Padula) oppure allo 0975-71327 (sede di Atena Lucana).

– Paola Federico –