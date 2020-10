Al Centro Analisi Biochimica i tamponi per la ricerca del Covid. Come prenotare e in cosa consiste

Alla luce del quadro epidemiologico e del costante aumento dei contagi, da pochi giorni la Regione Campania ha autorizzato i laboratori privati accreditati, come il nostro Laboratorio Biochimica, ad effettuare i tamponi molecolari SARS-CoV-2 anche ai singoli cittadini privati.

Senza alcun obbligo di presentazione della ricetta medica, il cittadino interessato potrà sottoporsi al test molecolare eseguito nell’ambito delle procedure regionali secondo le quali il paziente deve obbligatoriamente contattare il Centro Analisi ai numeri 0828/621020 (Battipaglia) o 0975/74208 (Padula) per poter fissare l’appuntamento per il tampone. La prenotazione è obbligatoria al fine di organizzare il lavoro, evitando anche assembramenti. Al giorno e all’ora indicati dall’appuntamento il personale qualificato del Laboratorio, dotato di tutti i dispositivi di protezione, provvederà all’esecuzione del test esclusivamente in modalità drive-in, il paziente resterà quindi comodamente seduto nella propria auto senza recarsi nel laboratorio.

Il tampone naso-faringeo consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa del naso e faringe mediante un piccolo bastoncino ovattato. Il prelievo è rapido e appena fastidioso, pertanto anche i bambini possono sottoporsi tranquillamente a questo tipo di test. Il materiale biologico viene successivamente sottoposto ad amplificazione del materiale genetico. Ad oggi l’unico test indicato dall’OMS e validato per la diagnosi SARS-CoV-2 è proprio il test molecolare con metodo Real Time PCR. Indipendentemente dal fatto che le persone siano sintomatiche o meno, questo test è in grado di identificare il virus rilevando la presenza del materiale genetico (RNA) del virus contenuto nel campione. A differenza del test sierologico, ugualmente eseguibile presso il nostro Laboratorio, che misura una risposta immunologica con dosaggio degli anticorpi prodotti dall’organismo determinando un possibile contatto con il virus, il tampone determina se l’infezione è in atto al momento del test.

Secondo diversi studi, il tampone risulta positivo già dopo 2-3 giorni dal momento dell’infezione (cosiddetto momento zero), quindi già nella fase di incubazione e prima della comparsa dei sintomi che normalmente avviene dopo circa 5 giorni. In ogni caso il nostro Centro comunicherà, come da disposizioni regionali, tutti gli esiti sia essi negativi che positivi alla piattaforma sanitaria regionale. Il risultato del test sarà disponibile entro le 48 ore dall’esecuzione del test.

– Dottoressa Laura Vegliante, Responsabile Spoke Laboratorio Biochimica Battipaglia –