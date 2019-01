Al “Carnevale dei Figli di Bocco” e in visita a Montepulciano e Pienza con l’Agenzia Viaggi Ruocco

L’Agenzia Viaggi Ruocco, con sede in via Nazionale a Padula, organizza per il 23 e il 24 febbraio un viaggio che prevede la partecipazione al 23° “Carnevale dei Figli di Bocco”, uno spettacolo organizzato a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, con maschere barocche nel borgo medioevale.

Nel corso dello stesso viaggio si terrà una visita guidata a Montepulciano e a Pienza.

La quota a persona è di 160 euro e comprende il viaggio in autobus, la mezza pensione in un hotel a 3 stelle, due visite guidate e l’ingresso al Carnevale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0975/79033 e 377/6993074.

– Miriam Mangieri –