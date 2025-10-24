Agropoli: violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. In carcere 41enne
Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 41enne.
L’uomo è indagato per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi. In particolare il 41enne avrebbe abusato della figlia minorenne.
Su richiesta della Procura, l’indagato è stato trasferito presso il carcere di Fuorni.
Si ricorda che eventuali giudizi di responsabilità potranno essere conseguiti solo al termine dei pronunciamenti irrevocabili.