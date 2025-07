Sradica un palo appena installato e fugge via.

Ieri sera ad Agropoli un vacanziere al volante di un’auto ha divelto un paletto dissuasore laterale luminoso, uno di quelli collocati nel punto in cui è presente l’attraversamento pedonale tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittorio Veneto, ed è andato via come se nulla fosse accaduto.

La Polizia Municipale, notando il fatto, si è messa alla ricerca dell’auto grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza.

In poco tempo gli agenti sono riusciti ad individuare il responsabile che sarà adeguatamente sanzionato.

C’è rammarico da parte dell’Amministrazione comunale che constata che “c’è chi non ha ancora compreso che la cosa pubblica è di tutti e ognuno dovrebbe rispettarla come se fosse propria”.