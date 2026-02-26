Furto due notti fa ai danni di un bar della zona mercatale di Agropoli.

Ignoti hanno sfondato la vetrina e si sono introdotti nell’attività commerciale riuscendo a portar via il registratore di cassa e un tablet. A poca distanza, tra le sterpaglie, è stata ritrovata la cassa, svuotata del denaro.

Sul posto sono intervenute immediatamente le Forze dell’Ordine per ricostruire quanto è accaduto. Saranno di aiuto le immagini del sistema di videosorveglianza per dare un volto a chi ha agito ed è fuggito.

Tanto rammarico da parte dei prorpietari del bar che hanno aperto l’attività da poco tempo.