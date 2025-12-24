Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Agropoli hanno controllato un negozio del posto per verificare la regolare detenzione e messa in commercio di fuochi pirotecnici.

Il titolare dell’attività è risultato sprovvisto dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione di quantitativi superiori a 50 kg necessaria per la vendita di prodotti pirotecnici.

Nel corso dell’ispezione le Fiamme Gialle hanno notato diversi fuochi d’artificio esposti per la vendita insieme ad altri prodotti tra cui giochi di gruppo, addobbi natalizi e accessori per la casa ad alto rischio di infiammabilità.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di oltre 36mila articoli pirotecnici contenenti circa 93 kg di sostanza esplosiva.

Il procedimento è in fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle varie fasi successive.