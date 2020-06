Agropoli: questa sera inaugurazione della “Casa dell’Acqua” in Via Taverne

Sarà inaugurata questa sera, alle ore 20, la prima “Casa dell’Acqua” sul territorio del Comune di Agropoli.

Installata in Via Taverne nel parcheggio antistante l’ingresso del palazzetto dello sport “A. Di Concilio” eroga acqua naturale, leggermente frizzante e frizzante. Si tratta di un primo passo al quale ne seguiranno di nuovi andando a coprire con ulteriori “Case dell’Acqua” le diverse aree cittadine. I punti individuati per la collocazione degli ulteriori impianti di distribuzione pubblica dell’acqua sono: l’area portuale, piazza Gallo, l’area mercatale di Madonna del Carmine, località Mattine e località Moio.

“Tali installazioni – fa sapere il sindaco Adamo Coppola – possono contribuire, oltre ad un risparmio in termini economici per le famiglie, anche alla salvaguardia ambientale mediante la riduzione della produzione di rifiuti plastici, riconducibili a bottiglie o altri contenitori generalmente impiegati per l’imballaggio”.

“Un importante passo – affermano l’assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona e il consigliere Franco Di Biasi – verso il plastic free. La possibilità di riutilizzo delle bottiglie, contribuirà a diminuire il consumo di plastica, la distribuzione e il trasporto”.

– Claudia Monaco –