Ieri ad Agropoli la Guardia di Finanza ha bloccato i lavori di realizzazione di un lido nella Baia di Trentova.

L’area è interessata da lavori di demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato realizzato attraverso una modifica della sagoma originaria e a ridosso della zona A, sottoposta a vincoli paesaggistici.

“In merito all’applicazione di una misura cautelare sul noto lido di Agropoli, situato in una zona particolarmente suggestiva per le sue bellezze naturali come la Baia di Trentova, attenderemo l’esito della fase cautelare e ci tengo a specificare che con l’Amministrazione da me guidata siamo e saremo sempre dalla parte dell’Autorità Giudiziaria e per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente” ha fatto sapere il sindaco Roberto Mutalipassi.