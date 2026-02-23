Perseguita e minaccia l’ex moglie e la figlia. Finisce agli arresti domiciliari un 54enne di Agropoli a cui è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. L’uomo, anche sotto effetto di alcol e stupefacenti, nel tempo si sarebbe reso aggressivo verso la ex e la loro figlia. Avrebbe chiesto anche del denaro.

A gennaio si sarebbe presentato a casa della donna citofonando in maniera insistente per farsi aprire e pretendendo le chiavi di una moto. La vittima, esasperata dai suoi atteggiamenti, ha allertato i Carabinieri.

Il suo ex marito in precedenza era già stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti di un’altra donna. Ora è stato arrestato per atti persecutori e ad eseguire la misura sono stati i militari della locale Compagnia.